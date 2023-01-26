FED faiz kararı 2023 | Ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısı ne zaman? Piyasaların Ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?
Aldığı kararlarla altın, dolar, benzin gibi küresel piyasaları yakından ilgilendiren Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantısını ne zaman yapacağı merak konusu oldu. Fed 2023 toplantı takvimi belli olurken bir yandan da faiz kararının ne olacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki Fed 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed ocak ayı faiz toplantısı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırırken, uzmanlar yılın ilk toplantısının ardından yüzde 70 ihtimalle 25 baz faiz artırımı olabileceğini öngörüyor. Peki Fed 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
2023 FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantı günü 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 tarihleri olarak duyuruldu. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.
2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.
Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.
2023 TOPLANTI TAKVİMİ
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
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