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Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

"Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz – aralık 2022 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zammı belli olurken, yeni emekli zammı için ilk sinyaller ocak ayı enflasyon oranı 2023 ile belli olacak. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

"Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK ulusal veri yayımlama takvimi 2023'te yeni enflasyon rakamlarının ne zaman belli olacağı açıklandı. Geçen ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 olmuştu. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Şubat 2023 Cuma günü enflasyon oranı belli olacak.

ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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