Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve mazot fiyatları düşecek! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı

"Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve motorin grubuna indirim geliyor. Peki, Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı