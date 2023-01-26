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Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve mazot fiyatları düşecek! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve mazot fiyatları düşecek! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı

"Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve motorin grubuna indirim geliyor. Peki, Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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