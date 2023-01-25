Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?
"Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi dairelerine vergi, ceza, faiz borçları bulunanların belli bir miktar altındaki borç tahsillerinden vazgeçildiği aktarıldı. Peki, Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?
"Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası duyurulan vergi borcu yapılandırma ve tasfiye duyurusu sonrası araştırmalar başladı. Duyuruda, 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ödenmeyen vergi, ceza ve faiz borçlarının tahsilinin yapılmayacağı paylaşıldı. Peki, Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?
BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ AÇIKLANDI!
23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.
Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR, YASALAŞTI MI?
Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.
Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.
İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.
EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BEKLENİYOR!
Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.
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