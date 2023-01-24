24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...

TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
ABONE OL
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...

"TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde yapılacak olan 250 bin konut için milyonlarca kişi başvuruda bulundu. İl bazında gerçekleşen kuralarda son olarak 7. etap illeri açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...

"TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da bulunan Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca ve Tuzla ilçelerinde yapılacak olan toplam 50 bin konut için gözler kura tarihlerine çevridi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200, Çatalca'da 540 ve toplam 50 bin konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı fakat 23 Ocak tarihinde başlayan 7. etap TOKİ kura çekimleri 8 Şubat'a kadar devam edecek. TOKİ kuralarının ise Mart ayında tüm hak sahipleri için tamamlanacağı belirtilmişti.

Buna göre; TOKİ 8. etap kura çekiminde İstanbul'un da yer alması beklenirken, İstanbul için TOKİ kura takviminin 8 Şubat sonrasında başlaması öngörülüyor.

TOKİ 7. ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Bursa'da bugün başlayan kura çekilişinin 28 Ocak'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 7'nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

TOKİ 7. ETAP KURALARI HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA