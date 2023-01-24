Ocak ayı aile destek ödemeleri SORGULAMA ekranı! 2023 Ocak Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?

Ocak ayı aile destek parası ödemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Söz konusu ödeme tutarları, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ocak ayı aile destek parası yattı mı? 2023 Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

OCAK AYI AİLE DESTEK PARASI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

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