Ocak ayı aile destek ödemeleri SORGULAMA ekranı! 2023 Ocak Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahiplerine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. 2023 Ocak ayı itibarıyla sosyal destek ödemelerinde artış yaşanırken gözler Aile Destek Programı'na çevrildi. Yeni ödeme tutarlarının belli olmsaıyla aile destek ödemelerine zam gelip gelmediği de en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Ocak ayı aile destek parası yattı mı? 2023 Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte cevaplar...
Ocak ayı aile destek parası ödemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Söz konusu ödeme tutarları, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ocak ayı aile destek parası yattı mı? 2023 Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
OCAK AYI AİLE DESTEK PARASI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecek.
Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.
Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?
- Ocak ayı aile destek ödemeleri SORGULAMA ekranı! 2023 Ocak Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?
- MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? 2023 Ehliyet Affı Meclis'e ne zaman gelecek?
- Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...
- TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Toplantı tarihleri ne zaman? Amerika Merkez Bankası Ocak ayı faiz beklentisi ne?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı
- Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2023? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?