Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan grafikte, "hayvan gen kaynakları koruma desteğine 65 milyon 257 bin 740 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğine 52 milyon 970 bin 728 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğine 40 milyon 993 bin 269 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteğine 15 milyon 959 bin 14 lira, et regülasyonu desteğine 5 milyon 870 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteğine 2 milyon 572 bin 681 lira ve hububat-baklagil-dane mısır desteğine 1 milyon 345 bin 200 lira ödeme yapılacağı" belirtildi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödendi.
GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.
Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz.
İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak.
Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz." dedi.
"YENİ FİYAT LİSTESİ ARTIŞLARDAN ETKİLENMEYECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.
Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.
Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor.
Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır."
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI 2023?
Henüz 2023 Mazot ve Gübre desteği hakkında açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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