"MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2023 tarihinde başlayan MTV ödemeleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi motor silindir hacmi ve model yılına göre belirlenirken tutar yıl içerisinde iki taksit halinde ödeniyor. Peki, MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?