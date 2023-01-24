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MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?

"MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araç sahibi olan milyonlarca vatandaş MTV taksit ödemeleri için son tarihi merak ediyor. Peki, MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?

"MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2023 tarihinde başlayan MTV ödemeleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi motor silindir hacmi ve model yılına göre belirlenirken tutar yıl içerisinde iki taksit halinde ödeniyor. Peki, MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?

2023 MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV 1. taksit son ödeme tarihi 31 Ocak 2023 olarak belirlendi. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı gib.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak ödenebiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR TAKSİT YAPIYOR?

Yapı Kredi World Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden World Pay QR ile ödeme yapılırsa 4 taksitte işlemler gerçekleştirilecek.

Garanti Bonus Card ile ÖDEME yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden GarantiPay ile ödemelerde ücretsiz 4 taksit imkanı sunulacak.

1 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında MTV ödemesi İş Bankası Maximum Kart'la 300 lira ve üzeri ödemelerde4 taksit uygulanacak.

Ziraat Bankası kartlarıyla ödemelerde 1 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ödemelerde 4 taksit imkanından yararlanılacak.

Halkbank Paraf Kart ile 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak ödenebilecek.

Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında MTV ödemeleri faizsiz 3 taksit olarak ödenecek.

Denizbank İşletme Kart'la yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleştirilebilecek.

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