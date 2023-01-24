Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon beklentisi, ay sonuna gelinmesi ile merak edilmeye başlandı. Yılın ilk enflasyon verisi şubat ayının ilk haftasında açıklanacak. Kesin veri öncesi ekonomistlerin enflasyon beklentisi araştırılmaya başlandı. Ocak enflasyonu, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammının ilk verisi olacak. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Ocak ayı enflasyon beklentisi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2023'ün ilk enflasyon verisi tahminleri gündemdeki yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon verisi için bekleyişte olan vatandaşlar, yılın ilk verisinde tahminleri araştırmaya başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 2023 Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.
BİR ÖNCEKİ AYIN ENFLASYON VERİLERİ
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
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