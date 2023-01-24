Hükümet kentsel dönüşüm projelerinde gaza bastı! Yeni destekler geliyor
Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm projelerinde gaza bastı. Her yıl 1 milyon konutun dönüşümü için kolları sıvayan hükümet, yeni destekleri devreye alıyor. Vatandaşın kredi ödemelerini daha rahat yapması için faiz desteği artırılıyor.
Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm projelerinde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6.5 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.
Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini dönüştürebiliyor. Bu desteklerden biri de faiz destekli kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri.
Geçtiğimiz yıl kredilerin üst limitleri iki kez artırılmıştı. Şimdi ise krediye verilen faiz desteğinin artırılması gündemde. Geçen yıl şubat ayında kredi desteği 400 bin liraya çıkarılmıştı.
Ardından ekim ayında ikinci kez artışa gidilerek hem faiz desteği hem de verilen kredi desteği artırılarak, hak sahipliği bazında destek sağlanacak.
Kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve konut edinme ile işyeri yapım kredisi için 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.
İşyeri edinme kredisi üst limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi.
DESTEK ARTIYOR
TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ile toplantı düzenleyen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, kredilere verilen faiz desteklerinin artırılmasının gündemde olduğunu açıkladı.
Köse, "İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümü sağlandı, sahada ise 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Hızlı dönüşüm için herkese büyük görevler düşüyor" diye konuştu.
FİKİRTEPE'DE TESLİM VAKTİ
Fikirtepe'de yarım kalan projelerin bakanlık eliyle tamamlandığını hatırlatan Köse, "Yeni Fikirtepe 1 bölgesinde 1.648 konut teslim edilmişti.
Emlak Konut'un başladığı projede ise ilk teslimler mayısta olacak. İflas eden bir firmanın yarım bıraktığı projede 273 konut tamamlanarak hak sahiplerine verilecek.
Yaklaşık 11 bin konutun inşası da sürüyor" diye konuştu. Esenler'de yürütülen projeler hakkında bilgi veren Murat Oskay, "Bölgede 2 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edildi. 1.461 konutun teslimine 2 ay içinde başlayacağız. Yaklaşık 1700 konut ise yıl sonunda tamamlanacak" dedi.
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