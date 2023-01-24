Hükümet kentsel dönüşüm projelerinde gaza bastı! Yeni destekler geliyor

Kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve konut edinme ile işyeri yapım kredisi için 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

İşyeri edinme kredisi üst limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi.