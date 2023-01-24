24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?

Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
ABONE OL
Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?

"Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz yardımı fiyatı 900 – 2500 TL arası değişiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödemelerin başladığı duyurulmuştu. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?

"Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz yardımı 2023 yılının ilk üç ayında da vatandaşların hesabına yatmaya devam edecek. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA