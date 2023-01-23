2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! YILIN İLK FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası faiz kararı, binlerce yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. FED faizi aralık ayında 50 baz puan artırarak art arda 7. kez faiz yükseltmişti. FED, 2023 yılı ilk faiz toplantısının yapılacağı tarih arama motorlarında sorgulanmaya başladı. FED'in ocak ayında faiz politikasını ne yönde uygulayacağını merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
"2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı, binlerce yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve dolar yatırımcıları, FED'in ocak ayında faiz politikasını ne yönde uygulayacağını merak ediyor. FED faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. İşte, merak edilen FED faiz toplantı tarihi!
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.
2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.
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