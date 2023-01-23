FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 24 Ocak 2023 fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun...

Fındık fiyatları konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. TMO'nun 22 Ağustos'ta başladığı fındık alımı sezonu 31 Aralık'ta sona ermişti. Fındık sezonu sona erse de serbest piyasada fiyat artışları görülüyor. Geçen hafta 60 liraya çıkan fındık alım fiyatı 3 lira artışla 63 lira oldu. Bu gelişmelerin ardından il il güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun 24 Ocak 2023 fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Giresun'da serbest piyasada 53 randıman fındık fiyatının 63 TL'den alındığını kaydeden fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Fındık fiyatı geçen hafta 60 liraydı, bu haftaya ise, 2 lira yükselişle 62 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de bir miktar daha yükselerek 53 randıman fındık 63 liradan alınmaya başlandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var ve bu da fındık için bir risk oluşturmaktadır. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda fındık fiyatının yükselişinin devam edeceğini öngörebiliriz" dedi.

İşte 2024 Ocak ayı il il fındık fiyatları: