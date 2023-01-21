21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023
ABONE OL
4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

"4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle takip ettiği konular arasında zamlı maaş tutarları yer alıyor. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

"4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından duyurulan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olurken memur ve SSK - Bağ-Kur emekli zam farkının ödeme tarihi gündeme geldi. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başlandı. SSK emeklileri her ayın 17-26'sı arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre maaşlarını alıyorlar.

İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9
Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7
Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5
Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3
Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1
Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8
Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6
Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4
Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı:
Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1
Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4
Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0
Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla birlikte 5 bin 500 TL oldu. 2023 yılında en yüksek emekli maaşı ise 24 bin 793 TL oldu. Emeklilerin yeni yıl zamları Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli sayılacak. Yılın ikinci yarısında emekli maaşları yeniden belirlenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA