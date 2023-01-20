"Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Bursa ilinde toplam 8 bin 650 sosyal konut inşa edecek. TOKİ Bursa'da Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde ev yapacak. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?