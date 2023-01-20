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Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?

"Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ Bursa’da toplam 8 bin 650 konut inşa edecek. Hak sahipleri ise çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?

"Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Bursa ilinde toplam 8 bin 650 sosyal konut inşa edecek. TOKİ Bursa'da Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde ev yapacak. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?

TOKİ BURSA'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPACAK?

TOKİ Bursa kura çekimi 6 gün sürecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde 8 bin 650 konut yapacak.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ sosyal konut projesinde 6. etap kura çekimi takvimi açıklandı. Buna göre Bursa'da yapılacak kura çekimi tarihleri aşağıdadır.

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00

Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00

Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00

Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00

Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00

Keles İlçesi 28.01.2021 10.00

Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00

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