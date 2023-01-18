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Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

"Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Birçok kalemde maaşlarda yaşanan artış sonrasında ikramiye tutarlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

"Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Peki, emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih hakkında henüz açıklama gelmedi. Tarih açıklaması geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine dönük bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor.

Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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