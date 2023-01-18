"Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Peki, emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?