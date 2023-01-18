18 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika | Bakan Yanık duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelerim çocuklarına yapılan yardım parası artırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Son dakika | Bakan Yanık duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelerim çocuklarına yapılan yardım parası artırıldı

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen destek miktarının memur maaş zammı oranında artırıldığını duyurdu.

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