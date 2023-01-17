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EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?

"EYT başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun yanıtını merak ediliyor. EYT'lilerin merakla beklediği haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" dedi. Peki, EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?

"EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT'lilerin merakla beklediği haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" dedi. Peki, EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

EYT ilk maaş tarihi belli oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Meclis'in kendi çalışma takviminde en hızlı şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat veya en geç Mart'ta olacak. Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih oldu. Şubat en geç Mart ayı içinde sonuçlanacaktır" diye konuştu.Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.

YAŞ SINIRI YOK

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLETTENEYT'de henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.

Yasal süreç bittikten sonra başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.

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