EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

EYT ilk maaş tarihi belli oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Meclis'in kendi çalışma takviminde en hızlı şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat veya en geç Mart'ta olacak. Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih oldu. Şubat en geç Mart ayı içinde sonuçlanacaktır" diye konuştu.Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.