Bakan Nebati banka temsilcilerini ağırladı: Gündemde kredi paketleri vardı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankaları ağırladı. Nebati, bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.
14 FARKLI KREDİ DESTEĞİ
Bakan Nebati bugün yaptığı açıklamada, Hazine destekli kredi destek paketinin detaylarını açıklamıştı.
14 farklı destekten oluşan kredi destek paketinin büyüklüğü 250 milyar lirayı buluyor. Paket kapsamında EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik destek sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?
- Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- GİBİ 4. sezon MÜJDESİ! 2023 Gibi 4. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon çekimleri başladı mı? Hangi platformda yayınlanıyor?
- Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?
- ÖZDEBİR Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl?
- Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...
- Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?
- EYT staj sigortası son dakika açıklaması geldi mi? EYT staj öncesi ve sonrası için yeni gelişme açıklandı mı, var mı?
- İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 155 personel alımı BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Destek Personeli... Kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar...
- Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? SGK maaş hesaplama!
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖL ikinci dönem kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?
- MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...