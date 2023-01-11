11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Nebati banka temsilcilerini ağırladı: Gündemde kredi paketleri vardı

Bakan Nebati banka temsilcilerini ağırladı: Gündemde kredi paketleri vardı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Bakan Nebati banka temsilcilerini ağırladı: Gündemde kredi paketleri vardı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankaları ağırladı. Nebati, bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

14 FARKLI KREDİ DESTEĞİ

Bakan Nebati bugün yaptığı açıklamada, Hazine destekli kredi destek paketinin detaylarını açıklamıştı.

14 farklı destekten oluşan kredi destek paketinin büyüklüğü 250 milyar lirayı buluyor. Paket kapsamında EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik destek sağlanacak.

KGF kredisinin detayları belli oldu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA