TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu? 2023 İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri sürüyor. 6. etap TOKİ kura takvimi açıklanırken vatandaşlar İstanbul TOKİ kura tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi henüz duyurulmadı. 6. etap kura takviminin sona ermesi ile birlikte İstanbul kura tarihlerinin de duyurulması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.