Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler sonrası, "Benzine ve motorine zam var mı?" sorusu gündeme geldi. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen Brent petroldeki fiyat değişimleri, akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...