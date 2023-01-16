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Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

Geçen hafta yüzde 8,8 artış gösteren Brent petrol, yeni haftaya 84,59 dolardan başladı. Brent petrolde yaşanan yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrolde yükseliş yaşanması ile birlikte benzin fiyatında da artış gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından benzin ve motorine yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler sonrası, "Benzine ve motorine zam var mı?" sorusu gündeme geldi. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen Brent petroldeki fiyat değişimleri, akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, 17 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son değişiklikler ile güncel fiyatlar şöyle:

16 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

16 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

16 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.86 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.42 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, bu hafta açıklanacak petrol talebi görünümü ve ekonomik veriler öncesinde piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yarın, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ise çarşamba günü yayımlanacak aylık petrol piyasaları raporuna odaklandı. Çin'deki ekonomik toparlanma karşısında OPEC ve IEA'nın küresel petrol talebi öngörüleri bekleniyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri de piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor.

Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken, ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,64 ile 84,77 dolar aralığının direnç, 84,51 ile 84,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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