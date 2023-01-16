Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
Geçen hafta yüzde 8,8 artış gösteren Brent petrol, yeni haftaya 84,59 dolardan başladı. Brent petrolde yaşanan yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrolde yükseliş yaşanması ile birlikte benzin fiyatında da artış gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından benzin ve motorine yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...
Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler sonrası, "Benzine ve motorine zam var mı?" sorusu gündeme geldi. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen Brent petroldeki fiyat değişimleri, akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,23 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, bu hafta açıklanacak petrol talebi görünümü ve ekonomik veriler öncesinde piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.
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- Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
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