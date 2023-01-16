16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Müze ve türbelere 3 milyon ziyaretçi

Müze ve türbelere 3 milyon ziyaretçi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Müze ve türbelere 3 milyon ziyaretçi

Tarih başkenti Bursa’da geçmişle geleceğin buluşma noktası olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müze, sultan külliyeleri ve türbeler, 2022 yılında 3 milyona yakın ziyaretçiyi zamanda yolculuğa çıkardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA