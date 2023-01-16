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Atıklar hem doğaya hem ekonomiye kazandırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Atıklar hem doğaya hem ekonomiye kazandırdı

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2019 yılında başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Belgesi alınan binalarda 2019-2022 yıllarında uygulanan çalışmalarda bu zamana kadar 59 ton kağıdın geri dönüşümüyle 1000 ağaç kesilmekten kurtuldu.

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