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Evde bakım maaşı yatan iller SORGULAMA! 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte güncel liste

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Evde bakım maaşı yatan iller SORGULAMA! 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte güncel liste

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Bu ay zamlı olarak ödenen evde bakım yardımı kapsamında toplam 1 milyar 847 milyon lira hesaplara yatırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, evde bakım maaşının hangi illere yattığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte haberin detayları...

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı için toplam 1 milyar 847 milyon lira evde bakım maaşının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından evde bakım yardımının hangi illere yattığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN?

Bakan Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı bildirildi.

Ocak ayı ödemeleri 15 Ocak'ta başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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