Evde bakım maaşı yatan iller SORGULAMA! 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte güncel liste
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Bu ay zamlı olarak ödenen evde bakım yardımı kapsamında toplam 1 milyar 847 milyon lira hesaplara yatırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, evde bakım maaşının hangi illere yattığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte haberin detayları...
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı için toplam 1 milyar 847 milyon lira evde bakım maaşının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından evde bakım yardımının hangi illere yattığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 16 Ocak zamlı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...
ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN?
Bakan Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı bildirildi.
Ocak ayı ödemeleri 15 Ocak'ta başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
1- İstanbul
2- İzmir
3- Tokat
4- Nevşehir
5- Bolu
6- Kocaeli
7- Sivas
8- Kayseri
9- Tekirdag
10- Mersin
11- Kırşehir
12- Antalya
13- Amasya
14- Kahramanmaraş
15- Sakarya
16- Isparta
17- Mardin
18- Samsun
19- Şanlıurfa
20- Bursa
21- Van
22- Rize
23- Adana
24- Hatay
25- Gaziantep
26- Tunceli
27- Aksaray
28- Malatya
29- Ankara
30- Balıkesir
31- Aydın
32- Konya
33- Erzincan
34- Afyonkarahisar
35- Nigde
36- Sinop
37- Eskişehir
38- Adıyaman
39- Mugla
40- Osmaniye
41- Çanakkale
42- Zonguldak
43- Edirne
44- Erzurum
45- Kırklareli
46- Kütahya
47- Denizli
48- Gümüşhane
49- Yozgat
50- Kars
51- Yalova
52- Ardahan
53- Düzce
54- Diyarbakır
55- Siirt
56- Kırıkkale
57- Manisa
58- Bartın
59- Uşak
60- Bilecik
61- Burdur
62- Çorum
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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