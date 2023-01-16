"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler, Ocak ayının ortasına geldiğimiz dönemde zamlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. SSK emeklileri ilk sırada yer alıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı? İşte ödeme tarihleri...