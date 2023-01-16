Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı? İşte ödeme tarihleri...
"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyordu. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler için takvim belli oldu. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı? İşte ödeme tarihleri...
"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler, Ocak ayının ortasına geldiğimiz dönemde zamlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. SSK emeklileri ilk sırada yer alıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı? İşte ödeme tarihleri...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.
Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17-28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.
2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.
NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,
Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.
2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!
6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.
Böylece refah payı ile beraber memur ve emekli maaşları yüzde 30 zam aldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.
Böylece 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı tutarı 5.500 TL olacak.
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