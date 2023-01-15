Sakarya gaz sahası iştah kabartıyor! Türkiye dev şirketin teklifini reddetti
Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen danışmanlık kuruluşlarından olan Teksas merkezli DeGolyer and MacNaughton (DeMac) Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi de arttı. 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı.
Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'ye büyük bir teklifle geldi. Şirketin teklifi reddedilirken, "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" mesajı verildi.
Petrol ve Doğalgaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketinin Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi de arttı.
1 TRİLYON DOLARLIK GAZ KEŞFİ YAPILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi bulduğunu açıklaması ile bölgedeki keşif miktarı 710 milyar metreküpe yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu ifade ederken, pastadan pay almak isteyen enerji devleri şimdiden sıraya girdi.
"DEĞERİNİN YARISINI NAKİT VERELİM, KARADENİZ'E ORTAK OLALIM"
Bölgedeki yeniden değerleme çalışması dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi DeMac tarafından gerçekleştirilirken, rezervin ekonomik büyüklüğü de daha net gözler önüne serildi.
Türkiye'nin Karadeniz'deki çalışmaları için daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden işbirliği teklifleri gelirken, DeMac'ın uluslararası geçerliliği olan raporunun ardından en somut teklifte geçtiğimiz günlerde alınmış oldu.
Küresel enerji sektörüne hakim dünya enerji devlerinden birinin Türkiye'nin kapısını çalarak mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu paranın karşılığında ise bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğalgazı dünya piyasasına satma operasyonlarını birlikte yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.
TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Enerji yönetimi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, enerji devinin bu teklifi reddedilirken, Türkiye'nin artık dünyadaki sayılı doğalgaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri olduğu ve şirkete "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" cevabını verdiği öğrenildi. Yetkililer, teklifin ret gerekçesine ilişkin olarak ise "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Mesele milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi.
KARADENİZ GAZI MART'TA EVLERE ULAŞACAK
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih'in Amasra-1, Tuna-1 ve Çaycuma-1 kuyularında keşfettiği, değeri 1 trilyon dolar olan 710 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos'ta inşa edilen yer üstü tesisine getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Doğalgaz mart ayı itibariyle konutlara verilerek Türkiye'nin yerli doğalgaz tüketmesi sağlanacak.
Bu yıl ayrıca uzun bir süredir konuşulan gaz merkezi konusunda da ilk adımlar atılacak.
6 GEMİLİK DEV TAKIM
Türkiye bugün Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han olmak üzere 4'ü sondaj, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis olmak üzere de 2'si sismik araştırma gemisinden oluşan 6 gemilik dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor. Türkiye enerjideki bu filosuyla dünyanın hidrokarbon arama ve çıkarma kabiliyetine sahip 5 ülkesinden biri olarak ön plana çıkıyor.
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