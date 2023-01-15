Sakarya gaz sahası iştah kabartıyor! Türkiye dev şirketin teklifini reddetti





TEKLİFİ REDDEDİLDİ



Enerji yönetimi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, enerji devinin bu teklifi reddedilirken, Türkiye'nin artık dünyadaki sayılı doğalgaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri olduğu ve şirkete "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" cevabını verdiği öğrenildi. Yetkililer, teklifin ret gerekçesine ilişkin olarak ise "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Mesele milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi.



KARADENİZ GAZI MART'TA EVLERE ULAŞACAK



Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih'in Amasra-1, Tuna-1 ve Çaycuma-1 kuyularında keşfettiği, değeri 1 trilyon dolar olan 710 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos'ta inşa edilen yer üstü tesisine getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Doğalgaz mart ayı itibariyle konutlara verilerek Türkiye'nin yerli doğalgaz tüketmesi sağlanacak.

Bu yıl ayrıca uzun bir süredir konuşulan gaz merkezi konusunda da ilk adımlar atılacak.



6 GEMİLİK DEV TAKIM



Türkiye bugün Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han olmak üzere 4'ü sondaj, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis olmak üzere de 2'si sismik araştırma gemisinden oluşan 6 gemilik dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor. Türkiye enerjideki bu filosuyla dünyanın hidrokarbon arama ve çıkarma kabiliyetine sahip 5 ülkesinden biri olarak ön plana çıkıyor.