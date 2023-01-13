TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim Arsa projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim projesinde konut yerine arsa tercih edenler, arsa etabı için geri sayıma geçti. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
TOKİ ARSA BAŞVURULARI 15 KASIM 2022'DE SONA ERDİ!
81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.
2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda açıklanması öngörülüyor.
HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ
1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.
Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
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