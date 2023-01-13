Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?
"Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu ay bir çok sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Türkiye Aile Destek Programından yararlananlar da bu destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar geldi merak ediyor. Peki, Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?
"Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında bir çok sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, Kronik hastalık yardımı, Engelli yakını aylığı ve daha bir çok kalemde ödemeler arttı. Peki, Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?
AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI 2023?
Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri erkenden yatırılmıştı. Bakan Derya Yanık açıklamanın ardından, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." açıklamasında bulunmuştu.
Ardından da "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." demişti.
Yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre tutarda değişiklik oluyor. Öte yandan son yapılan artışlarla sosyal yardım parası 850-1.250 TL aralığına çekilmişti. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
*Türk vatandaşı olmaması,
*Mavi Kart sahibi olması,
*Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
*18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
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