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Rize-Artvin Havalimanı'nı 7 ayda 524 bin yolcu kullandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Rize-Artvin Havalimanı’nı 7 ayda 524 bin yolcu kullandı

Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar toplam 524 bin 694 yolcu ağırladı.

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