13 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Güncel liste yayınlandı mı?

Engelli ve bakıma muhtaç bireylerin, aile yanında bakımları için bakımı üstlenen kişiye sağlanan evde bakım maaşı ödemelerinde bu ay artış gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

13 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.