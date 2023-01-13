13 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Güncel liste yayınlandı mı?
Evde bakım yardımından 600 bine yakın kişi yararlankırken, söz konusu ödemelere ocak ayı itibarıyla zam geldi. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşının hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...
Engelli ve bakıma muhtaç bireylerin, aile yanında bakımları için bakımı üstlenen kişiye sağlanan evde bakım maaşı ödemelerinde bu ay artış gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
13 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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