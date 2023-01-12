Jandarma, Astsubay ve uzman çavuş zamlı maaşlar! Jandarma, JÖH, uzman çavuş ve astsubay yeni maaşları ne kadar oldu 2023? TSK maaşları 2023

Jandarma, Astsubay ve uzman çavuş zamlı maaşlar! "Jandarma, JÖH, uzman çavuş ve astsubay yeni maaşları ne kadar oldu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zamları netleşecek. Peki, Jandarma, JÖH, uzman çavuş ve astsubay yeni maaşları ne kadar oldu 2023? TSK maaşları 2023