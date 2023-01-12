ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman? Bakanlık açıkladı...
"ÖTV indirimi olacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Telefon ve tabletlerde ÖTV indirimi uygulanacağı iddiaları gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman? Bakanlık açıkladı...
"ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamalarında telefon ve tablet için ÖTV indirimi olacağı iddiaları gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında açıklama yayımladı. Peki, ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman?
ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Sosyal medyada, cep telefonu ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağı iddia edildi.
Ancak konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ÖTV indirimi yönünde bir çalışma olmadığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:
"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır"
ÖTV NEDİR?
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) mal ya da ürünler üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan harcama vergisine verilen isimdir.
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- ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman? Bakanlık açıkladı...
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