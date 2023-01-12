ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman? Bakanlık açıkladı...

"ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamalarında telefon ve tablet için ÖTV indirimi olacağı iddiaları gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında açıklama yayımladı. Peki, ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman?