12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...

Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023
ABONE OL
Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...

"Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı için oranlar netleşti. Yüzde 30 olarak uygulanacak zam oranı maaşlara yansıyacak. Emekli ve memurlar maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...

"Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları neticesinde emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak. Emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde,1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve son olarak 0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

Zamlı emekli maaşlarının bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor.

DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif görüşmeleri düzenlendi.

Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30 artış yapılıyor. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL olacak.

Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA