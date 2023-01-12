"Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları neticesinde emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak. Emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...