Ekonomiye 250 milyarlık rekor destek! Cumhuriyet tarihinin tek seferde açıklanan en büyük KGF paketi | Krediler uzun vadeli düşük faizli olacak





SON 20 YILIN EN İYİ BÜTÇE PERFORMANSI OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle enflasyon haricinde tüm makro ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağlandığını hatırlatarak, "Enflasyonda son 2 aydır düşüş eğilimine girdik. Bundan sonra da düşüş eğilimi devam edecektir. Reel sektörümüze enflasyon ile mücadele çağrısında bulunduk. Onlar da sağolsunlar bu çağrımıza destek oluyorlar. Bu çağrımıza daha geniş kesimlerin destek olmasını arzulamaktayız" dedi. 2022 yılının yüzde 5 civarında bir büyümeyle kapatılacağını belirten Nebati, "Uygulanan sübvansiyonlara, enflasyonla mücadele kapsamında vazgeçilen vergilere ve sosyal kesimlere sağladığımız ilave desteklere rağmen bütçe açığının GSYH'ye oranının OVP'de öngördüğümüz yüzde 3.4'ün oldukça altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece, son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birine ulaşacağız" vurgusu yaptı.