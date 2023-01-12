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Inbusiness’ın düzenlediği "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi"nde Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Inbusiness’ın düzenlediği Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesinde Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

Turkuvaz Medya Grubu’nun ekonomi dergisi Inbusiness’ın düzenlediği “Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi” T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yarın Turkuvaz Medya Center’da gerçekleştirilecek. Özel oturumda Bakan Kurum Türkiye’nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

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