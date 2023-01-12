Inbusiness’ın düzenlediği "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi"nde Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

12 Ocak 2023, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 AKTÜEL ÜRÜNLER: Çeyiz düzecekler yaşadı! Robot süpürge, buzdolabı, çamaşır makinesi İNDİRİMDE! 12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alımı nihai isim listesi yayınlandı mı?
- E-Okul not girişleri kapandı mı, bitti mi? MEB VBS ile 2023 E-Okul karne notları belli oldu mu? Ne zamana kadar girilecek?
- ATA AÖF Sonuçlar her an Açıklanabilir! 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? Geçme notu kaç? Sonuç Sorgulama Ekranı
- e okul çöktü mü, neden girilmiyor? e- Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Karne notları...
- 2023 EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Kadro ve kontenjan dağılımı...
- Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, hastalığı neydi, nereli? İşte Burhan Çaçan'ın vefat nedeni...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 101. ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli maaşına 2.687 TL "EK" zam! Onaylandığı an emekli ve memur düğün bayram edecek! 3.500, 4.500, 5.250, 6.100, 8.000 TL maaş alanlar...
- Ev hanımlarına 4.125 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi trink yatacak! Birkaç gün içinde PTT üzerinden...
- EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? SSK, BAĞ-KUR...