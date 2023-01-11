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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Araç piyasası için harekete geçildi: Müfettişler görevlendirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Araç piyasası için harekete geçildi: Müfettişler görevlendirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürütenlerle ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini duyurdu.

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