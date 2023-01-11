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Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...

"Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı açıklandı. Açıkalanan rakamlar sonrasında maaş farkı için detaylar da belli oldu. Peki, Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...

"Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaşlara yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından farkların hesaplara geçiş tarihi de merak konusu oldu.

2023 Ocak zammı sonrasında zamlı maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının devamında en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.

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