"Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...