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Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? SGK maaş hesaplama!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? SGK maaş hesaplama!

"Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylıklarına yapılan zamlar belli oldu. 2023 yılında asgari ücretin net 8 bin 506 lira olmasında karar kılınmıştı. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? SGK maaş hesaplama!

"Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylıklarına yapılan zamlar belli oldu. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? SGK maaş hesaplama!

Asgari ücret zammı ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylıklarına yapılan zamlar belli oldu. 2023 yılında asgari ücretin net 8 bin 506 lira olmasında karar kılınmıştı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HAKKINDA

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.

Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

OCAK GÜNCELLEMESİ GELDİ

Maaşlara yapılan zamlar ardından SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına da ocak güncellemesi geldi.

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ ekranına erişim sağlayan kullanıcılar, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." ifadesiyle karşılaşıyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

EMEKLİ MAAŞ HESABINDA İSTENEN BİLGİLER

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

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