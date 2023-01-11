Emekli olunca ne kadar maaş alacağım 2023? Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? SGK maaş hesaplama!

Asgari ücret zammı ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylıklarına yapılan zamlar belli oldu. 2023 yılında asgari ücretin net 8 bin 506 lira olmasında karar kılınmıştı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti.