TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA! Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. İşte, detaylar;