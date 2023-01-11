TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA! Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023
"Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İmamoğlu, Kozan, Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan), Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık'ta inşa edilecek 6 bin 356 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023...
Adana TOKİ çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Adana'da kura çekilişleri 10 - 13 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023
ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.
TOKİ Adana kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşti. Kuranın devamı, 11 Ocak'ta aynı saatte yapılacak.
TOKİ ADANA KURA TARİHLERİ
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Adana kura çekimi 10-12-13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.
İşte ilçe ilçe kura takvimi:
10 - 11 Ocak: Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
12 Ocak: Sarıçam, Yumurtalık
13 Ocak: Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli
TOKİ ADANA EVLERİ NELERDE?
İlçelere göre evler şöyle:
ADANA SARIÇAM: 800
ADANA YUMURTALIK: 300
ADANA KOZAN: 500
ADANA İMAMOĞLU: 500
ADANA TUFANBEYLİ: 156
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- TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA! Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023
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