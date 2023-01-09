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OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi

Son dakika haberler... Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklarken otoyol ve köprü fiyatları ile ilgili müjdesini verdi. Buna göre 2023'te otoyol ve köprü ücretlerine zam yok. Alınan karara dair detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler..

Son dakika haberler... Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklarken otoyol ve köprü fiyatları ile ilgili müjdesini verdi. Buna göre 2023'te otoyol ve köprü ücretlerine zam yok. Alınan karara dair detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

OTOYOL VE KÖPRÜ FİYATLARINA ZAM YOK

Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir.

Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pekçok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri

Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar: 8,25 TL

Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.'den büyük: 10,75 TL

3 akslı her türlü araçlar: 23,25 TL

4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 46,00 TL

6 ve yukarı akslı araçlar: 61,00 TL

Motosikletler: 3,25 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

1 Araç Sınıfı 184,50 TL

2 Araç Sınıfı 295,00 TL

3 Araç Sınıfı 350,00 TL

4 Araç Sınıfı 464,50 TL

5 Araç Sınıfı 585,50 TL

6 Araç Sınıfı 129,00 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

1 Araç Sınıfı 19,00 TL

2 Araç Sınıfı 25,00 TL

3 Araç Sınıfı 46,50 TL

4 Araç Sınıfı 118,50 TL

5 Araç Sınıfı 147,50 TL

6 Araç Sınıfı 13,00 TL

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