OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi

Son dakika haberler... Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklarken otoyol ve köprü fiyatları ile ilgili müjdesini verdi. Buna göre 2023'te otoyol ve köprü ücretlerine zam yok. Alınan karara dair detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler..