EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

İLK ETAPTA KİMLER EMEKLİ OLACAK?

İlk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin sigortalı hemen emeklilik hakkına kavuşurken şartlarını tamamlayacak olan diğer EYT'liler de kademeli olarak emekli olacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT ile emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesinde konulmuş prim ve yıl şartları korunuyor. Buna göre SSK'lılar için 5000 gün prim yeterli olacak. Burada kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süresi de gerekecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9000 gün prim şartı bulunuyor. Bu şartları tamam olanlar yasa çıktıktan sonra yaş şartına bakılmadan başvurarak emekli olacaklar.