09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrasında birçok kişi emeklilik hayaline kavuşacak. Düzenleme hakkında detaylar belli olurken, yasanın ne zaman Meclis'te onaylanacağı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi için detaylar netleşti. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini merak ediyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 9-13 Ocak tarihleri arasında Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.

Düzenlemenin ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

KIDEM TAZMİNATINDA KREDİ DESTEĞİ

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek. EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

BAKAN BİLGİN'DEN BAŞVURU AÇIKLAMASI

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN YAŞ ORTALAMASI 49,9"

Bakan Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de "8 Eylül 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde." açıklamasında bulundu.

İLK ETAPTA KİMLER EMEKLİ OLACAK?

İlk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin sigortalı hemen emeklilik hakkına kavuşurken şartlarını tamamlayacak olan diğer EYT'liler de kademeli olarak emekli olacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT ile emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesinde konulmuş prim ve yıl şartları korunuyor. Buna göre SSK'lılar için 5000 gün prim yeterli olacak. Burada kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süresi de gerekecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9000 gün prim şartı bulunuyor. Bu şartları tamam olanlar yasa çıktıktan sonra yaş şartına bakılmadan başvurarak emekli olacaklar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA