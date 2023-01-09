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2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?

Ocak ayı FED faiz kararı, yeni yıla girilmesiyle birlikte dolar ve altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. 2023 yılının ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı için geri sayım başladı. Peki, 2023 fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2023 Ocak FED kararı ne zaman? sorusu sıklıkla gündeme getiriliyor. Piyasaları yakından takip edenlerin gözü, kulağı, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi.Yılın ilk Fed faiz kararı toplantı tarihi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?. İşte, 2023 Ocak Fed faiz toplantı tarihi...

2023 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantı günü 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 tarihleri olarak duyuruldu. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI 2023 TOPLANTI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

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