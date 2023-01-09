2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?

2023 Ocak FED kararı ne zaman? sorusu sıklıkla gündeme getiriliyor. Piyasaları yakından takip edenlerin gözü, kulağı, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi.Yılın ilk Fed faiz kararı toplantı tarihi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?. İşte, 2023 Ocak Fed faiz toplantı tarihi...