2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?
Ocak ayı FED faiz kararı, yeni yıla girilmesiyle birlikte dolar ve altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. 2023 yılının ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı için geri sayım başladı. Peki, 2023 fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2023 Ocak FED kararı ne zaman? sorusu sıklıkla gündeme getiriliyor. Piyasaları yakından takip edenlerin gözü, kulağı, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi.Yılın ilk Fed faiz kararı toplantı tarihi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?. İşte, 2023 Ocak Fed faiz toplantı tarihi...
2023 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantı günü 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 tarihleri olarak duyuruldu. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.
FED FAİZ KARARI 2023 TOPLANTI TAKVİMİ
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.
Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?
- Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...
- EYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...
- 2023 Kimlik yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Kimlik yenileme, değiştirme randevusu nasıl alınır?
- MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef ilk finalisti Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü ve şiddeti! AFAD SON DEPREMLER
- Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...
- 2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI!
- Yarın Van'da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van'da kar tatili olacak mı? Van Valiliği son açıklamalar
- EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?
- 9-10 Ocak Artvin'de okullar tatil mi? Yarın Artvin'de kar tatili var mı? Artvin Valiliği güncel duruyular!
- MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...