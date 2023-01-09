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Ankara'da ulaşıma zam açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Ankara’da ulaşıma zam açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

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