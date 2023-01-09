Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?

Emekli sandığı yasasına göre, eş ve çocuklar ile ana ve babaya aylık bağlanıyor. Ölüm halinde eşin ölümü halinde hayatta kalan eşe son alınan maaşın yüzde 75'i bağlanıyor. Çalışıyorsanız, alacağınız miktar yüzde 50 oluyor.

Eşin dışında bir de yetim varsa ki kız çocukları bekarsa hayatlarının sonuna kadar bu aylığı alabiliyor. O zaman eş yüzde 60, yetim yüzde 30 oranında maaş alıyor. Eğer iki yetim varsa eş yüzde 50, yetimler yüzde 25'er maaş alıyor.