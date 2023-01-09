Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaş zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaşlar değişti. Hal böyle olunca sosyal yardımlarda yeni miktarlar da merak edilmeye başlandı. Peki, Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ailesinde vefat eden birisinden dul ve yetim aylığı maaş ödemesi alan vatandaşlar yeni yılda ödenecek güncel miktarı merak ediyor. Peki, Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
DUL YETİM MAAŞI 2023'TE NE KADAR OLDU?
Eşinden veya babasından dul yetim maaşı alanlar için taban maaş uygulaması bulunuyor. Burada alınan maaşın hisse oranına göre taban maaş yeniden hesaplanıyor.
5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşına göre dul ve yetim maaşı için miktarlar şu şekilde olacak:
Yüzde 75: 4.125 lira
Yüzde 50: 2.750 lira
Yüzde 25: 1.375 lira
DUL YETİM AYLIĞI NASIL ALINIR?
Sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kendilerine dul aylığı bir başka ifadeyle ölüm aylığı ve yetim aylığı bağlıyor.
Emekli sandığı yasasına göre, eş ve çocuklar ile ana ve babaya aylık bağlanıyor. Ölüm halinde eşin ölümü halinde hayatta kalan eşe son alınan maaşın yüzde 75'i bağlanıyor. Çalışıyorsanız, alacağınız miktar yüzde 50 oluyor.
Eşin dışında bir de yetim varsa ki kız çocukları bekarsa hayatlarının sonuna kadar bu aylığı alabiliyor. O zaman eş yüzde 60, yetim yüzde 30 oranında maaş alıyor. Eğer iki yetim varsa eş yüzde 50, yetimler yüzde 25'er maaş alıyor.
Baba ya da annenin ölümü halinde yalnız bir yetim kalırsa alacağı miktar yüzde 50. İki yetim kalırsa yüzde 40'ar maaş alıyor.
Babanız ya da annenizi kaybettiğinizde evliyseniz, ancak sonra işler kötü gitti ve ayrıldıysanız, boşandıktan sonra yetim aylığına hak kazanıyorsunuz.
Erkek yetimler 18 yaşına kadar, öğrenci iseler 20, yüksek öğrenim görüyorlarsa 25 yaşına kadar aylık alabiliyor.
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