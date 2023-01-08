0850’li numara kabusu sona eriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 0850'li numaralardan gelen aramalarla vatandaşların internet ve televizyon aboneliklerinde yaşadığı mağduriyetlerin artması üzerine yeni bir düzenlemeye gitti. Tüketiciyi mağdur eden şirketler, yaptırımla karşı karşıya kalacak.

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