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0850'li numara kabusu sona eriyor

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Giriş: 08.01.2023 16:06
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 0850'li numaralardan gelen aramalarla vatandaşların internet ve televizyon aboneliklerinde yaşadığı mağduriyetlerin artması üzerine yeni bir düzenlemeye gitti. Tüketiciyi mağdur eden şirketler, yaptırımla karşı karşıya kalacak.
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