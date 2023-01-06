FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 OCAK FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FAİZ beklentisi....

2023 FED faiz kararı yeni yıla girilmesiyle birlikte dolar ve altın yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. FED'in faiz politikasına nasıl devam edeceği, merak konusu oluyor. Peki, 2023 fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, tarihi....

2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor..