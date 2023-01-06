FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 OCAK FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FAİZ beklentisi....
Piyasaları yakından takip edenlerin gözü, kulağı, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. 2023 yılının ilk Fed faiz kararı toplantı tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başladı Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?. İşte, 2023 Ocak Fed faiz toplantı tarihi...
2023 FED faiz kararı yeni yıla girilmesiyle birlikte dolar ve altın yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. FED'in faiz politikasına nasıl devam edeceği, merak konusu oluyor. Peki, 2023 fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, tarihi....
2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor..
PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti..
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor..
FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
2022 YILININ SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.
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- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 OCAK FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FAİZ beklentisi....
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