Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, zamlandı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ilk günlerini yaşadığımız süreçte mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. Çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci geçtiğimiz hafta, "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek.
GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.
Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz.
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İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz." dedi.
"YENİ FİYAT LİSTESİ ARTIŞLARDAN ETKİLENMEYECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.
Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.
Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor.
Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır."
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