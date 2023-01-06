TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de hak sahiplerine verilecek 2+1 ve 3+1 konutlar kura yöntemi ile dağıtılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?