TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında il il devam eden kuralar tüm hızıyla devam ederken gözler 2+1 3+1 TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura tarihleri ve başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de hak sahiplerine verilecek 2+1 ve 3+1 konutlar kura yöntemi ile dağıtılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
2 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.
Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
İşte, güncel takvim...
2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihİ belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
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