Kamu tesislerinin 2023 yılı hizmet bedelleri belli oldu

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 84 lira, 70 lira veya 55 lira ödeyecek.

Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri yaz dönemine rastlayan 1 Temmuz ila 15 Ağustos arasında 42 veya 38 lira olacak.