SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler? Sözleşmeliye kadro onaylandı mı?
Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları sona eren taslak için detayları Başkan Erdoğan açıklamıştı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler? Sözleşmeliye kadro onaylandı mı?
Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler? Sözleşmeliye kadro onaylandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen yasanın taslak metni sözleşmeli personelin gündemindeki yerini aldı. Sözleşmeliye kadroda detaylar merak ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler? Sözleşmeliye kadro onaylandı mı?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRODA!
Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:
"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.
Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."
SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI AKTARILDI
"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.
Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.
İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumu ortadan kalkacak. Yani aynı çatı altında beraber görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa, sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir."
SÖZLEŞMELİYE PERSONELE KADRO İLE HANGİ HAKLAR ALINACAK?
Kademe, derece hakkı olacak.
Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.
Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.
Kurumlar arası yer değiştirebilecek.
Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.
Eş durumundan tayin hakkı olacak.
Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.
Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.
Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.
Doğum sonrası işine dönebilecek.
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